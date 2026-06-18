Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsünde bulunan Orhan Onğan ve İlyas Çavunt olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sabri Ova da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Orhan Onğan, Sabri Ova ve İlyas Çavunt'un cenazeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Orhan Onğan ve Sabri Ova, Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığında toprağa verilirken, İlyas Çavunt cenazesi ise Çatma köyünde toprağa verildi.

Kazada yaralanan Şahbaz Bor ve Nazmi Bala'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı