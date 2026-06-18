Haberler

Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsünde bulunan Orhan Onğan ve İlyas Çavunt olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sabri Ova da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Orhan Onğan, Sabri Ova ve İlyas Çavunt'un cenazeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Orhan Onğan ve Sabri Ova, Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığında toprağa verilirken, İlyas Çavunt cenazesi ise Çatma köyünde toprağa verildi.

Kazada yaralanan Şahbaz Bor ve Nazmi Bala'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasıyla ilgili yeni görüntüler
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalı pahalıya patladı

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek

Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?