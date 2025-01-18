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Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Hakkari'de dün karnesini alan 12 yaşındaki çocuk bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan E.T. (12) bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evden çıktı.

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çocuk, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan E.T. köpeklerin boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

E.T'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bu olaylar it taparlar yüzünden oluyor yasa var basi bos kopek olmaz sokaklarda, hiç bir canlı çocuklarımızdan daha değerli değildir, aksini iddia eden evladını haberdeki gibi görsün belki o zaman anlar.

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Haber YorumlarıRotzek:

Hayvan sever köpekler şimdi ne diyecek küçücük yavrumuz öldü.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu hayvanların suçu değil. O hayvanları aç bırakan, rehabilite merkezlerine almayanlar suçu. Ülkede insanın değeri var mı ki, hayvanın da olsun. Hayvanlar Hakkarinin çetin kışında, aç, susuz, sahipsiz insiyaki olarak saldırıyor. Olay çok üzücü tabi ama kimse kabahati hayvanlara yüklemesin!!!

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Yorum Beğenme161
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

HAKKARİ BELEDİYESİ HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI AÇIN KANUNEN BAŞI BOŞ KÖPEKLER BELEDİYE SORUMLULUĞU ALTINDA HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI AÇIN DİĞER BELEDİYELER BAKIN NASIL ÇALIŞIP HAYVANLARI BARINAKLARA TAŞIYOR

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Haber Yorumlarıoktay memiş:

KÖPEK ler nerde. Köpek-seviciler. Yorum yazın. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin....

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Haber YorumlarıSeydo:

Ölüm haktır.

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Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Belediye başkanın görevden alınması ve bütün köpeklerin acilen toplanması gerekiyor...

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

İt severler hadi bunuda savunun

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Belediyeler yalakalık yapaçaklarına işlerini yapsınlar

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ GELEN EVRAKLARI VE SATILAN TAŞINMAZLARIN TAPULARINI İMZALAYIP OTURMAKMIŞ Bİ AYAĞA KALKIN VATANDAŞA HİZMET EDİN ÇALIŞIN DENETLEME YAPIN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK BELEDİYENİN VURDUMDUYMAZLIĞINDAN GÖZ GÖRE GÖRE BU HAYATTAN GİTTİ

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