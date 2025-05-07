Yozgat'ta Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde motosikletli bir sürücünün polisin dur ihtarına uymadan kaçarken yüksekten düşmesi sonucu yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Yozgat'ta motorlu sürücünün kaza anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Kaza, Sarıkaya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletli M.E.D, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yüksekten düşerek yaralandı. Kaza anına ait bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere sürücünün binaya çarparak boşluğa düştüğü anlar yansıdı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa