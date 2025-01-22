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Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor

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Yozgat'ta önce kayıp ihbarı yapılan ardından ise öz annesi tarafından öldürüldüğü itiraf edilen 4 yaşındaki çocuğun gömüldüğü iddia edilen çöplükte süren arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmaların kapsamı genişletildi. Ekipler, çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde M.S. isimli kadın, Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti.

Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Arama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Dört gündür süren çalışmalarında; AFAD, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri, belediye çalışanları görevlendirilirken 1 kadavra köpeği kullanıldı.

Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağazlıyan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının henüz neticelenmediği belirtilerek çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Yozgat Boğazlıyan ilçesinde bir kadının 4 yaşındaki çocuğunun cansız bedenini İlçe Belediye çöplüğüne attığını itiraf etmesi üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği 13 Ocak 2025 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıp ceset araması yapılmış bulunamamış aramaya son verilmişti. Yeniden Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19 Ocak 2025 tarihli talimatı ile Boğazlıyan Belediyesi Çöplüğünde ceset arama çalışmalarına tekrar başlanmıştır" denildi.

Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor

ÇOCUĞUNUN BABASI TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI İHBARINDA BULUNMUŞTU

İlçeyi sansan olayda M.S.'nin 3 evlilik yaptığı, çocuğunu 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun resmiyetteki babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi.

Anne vahşeti itiraf etmişti! Küçük çocuğun cesedi her yerde aranıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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