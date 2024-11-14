Eski sevgili ihbar etti, fenomenlerin fuhuş çetesi çökertildi

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde geçen Şubat ayında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu anlaşıldı.

FUHUŞ ÇETESİNİ ESKİ SEVGİLİ İHBAR ETTİ

İhbarda, Nehir Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Fenomen Nehir Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu ifade etti. Ayaz, Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. Ayaz, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirtti. Daha sonra Balin'in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.

"FUHUŞ SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Youtuber Kerem Balin ise, "Nehir ile klip çekimleri yapıyorduk. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

"NEHİR, KEREM'E TAKINTILIYDI"

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise, "4 arkadaş salonu ortak açtık. Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

7 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.