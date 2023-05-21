Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesinden yoldan çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ziyarettepe mevkiinde B.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sürücü ile araç içerisinde bulunan N.Ö., H.K., A.K., ve İ.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yoldan çıkıp ters döndü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa

Sivas Gürün 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title