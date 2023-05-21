Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinden yoldan çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Ziyarettepe mevkiinde B.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.
5 KİŞİ YARALANDI
Kaza sürücü ile araç içerisinde bulunan N.Ö., H.K., A.K., ve İ.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa