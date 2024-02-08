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Yolda Bulunan 20 Bin Lira Sahibine Teslim Edildi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir vatandaşın yolda bulduğu 20 bin lira para, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir vatandaşın yolda bulduğu 20 bin lira para sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi, devlet karayolu üzeri ATM'ler civarında yolda para bulan bir vatandaş 20 bin lirayı Altınova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Polis çevrede yapılan kamera araştırmaları sonucu söz konusu buluntu paranın sahibini tespit etti. Altınova ilçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer, 20 bin lirayı sahibine teslim etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınova Yalova ATM 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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