Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum- Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

33 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.