Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı - Haberler

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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

AA - 3. Sayfa
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Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; 1 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum- Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

33 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 33 yaralı

AA / Kemal Özdemir - 3. Sayfa

Bayırbağ, Erzincan, Ankara, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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