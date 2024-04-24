Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonrası kavgaya karışanlardan bir kişi ağır yaralandı. Olay sırasında annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu ise seken kurşunların isabet etmesiyle yaralanarak hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTE BİRBİRİNE GİRDİ

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen 3 farklı aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27) yol verme nedeniyle tartıştı. Taraflar çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirini darbetti.

TEKRAR KARŞILAŞINCA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden yaraladı. Kavga sırasında annesiyle olay yerinde yürüyüş yapan 4 yaşındaki kız çocuğu A.G.B. ise yerden seken kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

KIZ ÇOCUĞU VE AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E. ve 4 yaşındaki kız çocuğu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kavga sırasında darbedilen M.Ö. ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.