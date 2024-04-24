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Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

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Afyonkarahisar'da, trafikte 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 25 yaşındaki sürücü tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silahın ateşlendiği anda, yerden seken kurşunun isabet ettiği 4 yaşındaki kız çocuğu da kasığından yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yol verme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edilmesi sonrası kavgaya karışanlardan bir kişi ağır yaralandı. Olay sırasında annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu ise seken kurşunların isabet etmesiyle yaralanarak hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTE BİRBİRİNE GİRDİ

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen 3 farklı aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27) yol verme nedeniyle tartıştı. Taraflar çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirini darbetti.

Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

TEKRAR KARŞILAŞINCA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden yaraladı. Kavga sırasında annesiyle olay yerinde yürüyüş yapan 4 yaşındaki kız çocuğu A.G.B. ise yerden seken kurşunun kasık bölgesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

KIZ ÇOCUĞU VE AĞIR YARALI SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E. ve 4 yaşındaki kız çocuğu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kavga sırasında darbedilen M.Ö. ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

Yol verme tartışmasında silahlar çekildi: Yerden seken kurşun 4 yaşındaki kıza isabet etti

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Kavga Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Sinan Aksu:

Massai maradan görüntüler

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Bayram Gokmen:

Arkanızdan gelen arca müsait olunca hemen yol veriniz.Bosuna bu kavgalar boşuna söylediğiniz arabayı geçince yol verilirsagdan gidersiniz arkadaki geçmek isterse o da sizi sollar sağa geçer yani bu kafalar bu kadar kalınlı yani.medeni olmak çoook mu zor yaa.

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