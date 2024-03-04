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Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında 3 saat boyunca kızakta cenaze taşıdılar

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Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyünde yaşayan Bilal Sarı, Kocaeli'de hayatını kaybetti ve cenazesi memleketine getirildi. Cenazeyi taşıyan araç, karla kaplı yolda mahsur kaldı. Köylüler, cenazeyi kızakla 3 kilometre çekerek 2 saat süren yolculuk sonrası aile kabristanlığına ulaştırdı. Cenazenin kızakla taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyü halkından Bilal Sarı (62), Kocaeli'de hayatını kaybetti. Defin için memleketine getirilen Sarı'nın cenazesini taşıyan araç da karla kaplı yolda mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla araç çıkarılırken, cenaze ise kızakla 3 kilometre çekilip, 2 saat süren yolculuk sonrası köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Tabutun kızakla taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol kardan kapandı, kızağa konulan cenaze 3 kilometre çekilerek köye götürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği felç sonrası, 25 Şubat'ta yaşamını yitiren 2 çocuk babası Bilal Sarı, toprağa verilmek üzere memleketi Artvin'e gönderildi. 26 Şubat'ta Rize-Artvin Havalimanı'na getirilen Sarı'nın cenazesi, kara yoluyla Şavşat ilçesi Maden köyüne doğru yola çıkarıldı.

Yol kardan kapandı, kızağa konulan cenaze 3 kilometre çekilerek köye götürüldü

Cenazeyi taşıyan araç, karla kaplı yolda kaldı. Durumu öğrenen köylülerin yardımıyla araç çıkarıldı, tabut ise kızağa yerleştirildi. Köylüler, kızağı bağladıkları iplerle 3 kilometre çekip 2 saat süren yolculuğun ardından köy evine ulaştırdı. Sarı'nın cenazesi, ertesi gün öğle vaktinde, aile kabristanlığında, 2 metrelik kar tabakasının altında kalan toprak kazılıp defnedildi.

Yol kardan kapandı, kızağa konulan cenaze 3 kilometre çekilerek köye götürüldü

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK KIZAK ÇEKTİLER

Gecenin karanlığında karla kaplı yolda kafa lambalarıyla dönüşümlü olarak kızak çeken köylülerin o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; köylülerin, kızağa sabitledikleri tabutu iple bağlayıp, tek sıra halindeki yürüyüşleri yer alırken, aralarındaki diyaloglar da 'Gece saat 12.30 yolumuz yok cenazemizi taşıyoruz' sözleri de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Tutankamon Hoca:

Halbuki her tekknolojı vardır bizde nasıl oldu bu acaba keyfiyen mi yaptılar.

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birgörüş:

tabutu ışınlayan teknoljiyi sana saklıyoruz

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Harun SİZER:

Sabahı kurtlarmı yemişki gecenin karanlığında iş yapıyorlar ne acelesi var koyun ilçede morga sabah yol açılınca getirin gömün

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