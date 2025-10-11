Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Ufuk Özkan'dan günler sonra yeni fotoğraf

Bir dönemin sevilen dizilerinden "Geniş Aile" ile hafızalara kazınan ve "Cevahir" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ufuk Özkan, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Yaklaşık iki yıl önce siroz hastalığı geçiren 50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün boyunca yoğun bakımda gözetim altında tutulan ve hayranlarını endişelendiren Özkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

"KULLANDIĞIM İLACIN YAN ETKİSİ SEBEBİYLE..."

Sağlığına kavuşmasının ardından Özkan, geçirdiği rahatsızlık hakkında bir açıklama yapmıştı: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKTI

Geçirdiği zorlu sürecin ardından sahnelere geri dönen Ufuk Özkan, önceki akşam üç sezondur rol aldığı tiyatro oyunuyla yeniden seyirciyle buluştu. Özkan, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraf;