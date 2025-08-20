Yoga paylaşımına gelen yoruma sinirlendi! Pınar Altuğ'dan sert çıkış

Güncelleme:
"Çocuklar Duymasın" dizisinde "Meltem" rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yoga paylaşımına gelen eleştirilere sessiz kalmadı. Bir takipçisinin "Bayan yogacılar yok muydu?" sorusuna Altuğ, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse halleniyor musunuz?" yanıtını vererek tepki gösterdi.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonra kızı Su'yu kucağına almıştı. 17 yıllık evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına gelmesine rağmen fit görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

YOGA PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen oyuncu, tatilde de sporunu aksatmadığını gösterdi. Yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyen Altuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranlarının bir kısmı "Gençlik iksiri sende" ve "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun" yorumlarıyla övgüler yağdırırken, bazı takipçileri ise eleştiri oklarını yöneltti.

"BAYAN YOGACILAR YOK MUYDU?"

Altuğ'un hocasıyla yakın temas gerektiren hareketleri yapmasını eleştiren bazı kullanıcılar, "Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?" ve "Yağmur Bey tepki vermedi mi?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bir takipçisi ise "Bayan yogacılar yok muydu?" diyerek Altuğ'u hedef aldı.

PINAR ALTUĞ SESSİZ KALMADI

Eleştiriye kayıtsız kalmayan oyuncu, dikkat çeken bir yanıt verdi. Pınar Altuğ, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu cevap sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçileri arasında tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Haberler.com
Yorumlar (5)

Sos:

Aynı pozisyondaki her karşı cins temasına hallenirim EVET. Ülkenin özgür kadını işte. Ona sorsan geri kafalıyız

peder ozonyo:

mezhebi genişler.Bunlarla sidik yarıştırılmaz

serkan aslan:

Şu ünlüler Ulan birde kendilerini haklıymış gibi gösteriyorlar varya zihniyetsiz insanlar.

ahmet:

HARBİDEN HİÇTE CİNSELLİK İÇERMİYOR.

ARSLANOĞLU Hakan:

Konya ovasından daha geniş olan kocası Yağmur' da evin penceresinden izliyordur.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
