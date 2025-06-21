Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin başlamasına dakikalar kala Manisa'da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmak isterken kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızla toparlanarak sınav binasına ulaştı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kızını sınav yerine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi. Ancak sınav süresinin başlamış olması nedeniyle sınav görevlileri, öğrenciyi salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük üzüntü yaşadı.

Baba, yırtık kıyafetlerini gösterse de görevlileri ikna edemedi

"BU KADAR FEDAKARLIK KARŞILIKSIZ KALMAMALIYDI"

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, ÖSYM'nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı" yorumları dikkat çekti.