Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok
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Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok
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Manisa'da TYT sınavına kızını yetiştirmeye çalışan bir baba motosiklet kazası geçirdi. Kazaya rağmen kızını sınav merkezine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya geldi ancak sınav başladığı için kızı salona alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin başlamasına dakikalar kala Manisa'da motosikletle yola çıkan bir baba, kızını sınav merkezine ulaştırmak isterken kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan ve kıyafetleri yırtılan baba, buna rağmen hızla toparlanarak sınav binasına ulaştı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kızını sınav yerine ulaştıran baba, yırtık kıyafetleriyle kapıya kadar geldi. Ancak sınav süresinin başlamış olması nedeniyle sınav görevlileri, öğrenciyi salona almadı. Tüm çabasına rağmen kızının sınava girememesi üzerine baba büyük üzüntü yaşadı.

Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şokBaba, yırtık kıyafetlerini gösterse de görevlileri ikna edemedi

"BU KADAR FEDAKARLIK KARŞILIKSIZ KALMAMALIYDI"

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, ÖSYM'nin kurallarında istisnai durumlar için esneklik sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Bu kadar fedakarlık karşılıksız kalmamalıydı" yorumları dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Vaktinde çıkın bırak kızın otobUsle kendi gitseydi motosikle goturecem diye geç çıkıp hız yapmak nedir. Baştan sorumsuzluk vat umarqim ders olur. O yavrusa seneye daha güzel hazırlanır istediği yeri kazanır inşallah.

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Bu saçma kural artık kalkmalı yaa

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Haber Yorumları7chr9jxb9b:

bir saat önce yola çıksan bunlar olmazdı

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Haber Yorumları7chr9jxb9b:

Her şey karşı taraftan bekleniyor, ne demek kurallar esnek olsun? neden bu vatandaş kızını her şeyi göz önünde bulundurarak evden daha önce alıp sınav yerine gitmiyor?

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Kural kuraldır ve herkes riayet etmek zorundadır. Eğer kişiye göz yumulsa bir daha ki sınava başkada çıkıp bana da göz yumun diyecek.

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