Yine sallandı: Bitlis'te üç günde üçüncü deprem

Bitlis son günlerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. İki gün önce Hizan ilçesinde önce 4.3 ardından ise 3.1 büyüklüğünde depremler oluşmuştu.

YİNE SALLANDI

Hizan bugün de sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre,yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.