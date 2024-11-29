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Yine sallandı: Bitlis'te üç günde üçüncü deprem

Yine sallandı: Bitlis'te üç günde üçüncü deprem
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AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlçede iki gün önce de üst üste iki sarsıntı yaşanmıştı.

Bitlis son günlerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. İki gün önce Hizan ilçesinde önce 4.3 ardından ise 3.1 büyüklüğünde depremler oluşmuştu.

YİNE SALLANDI

Hizan bugün de sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre,yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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