Yılkı Atları İçin Fotoğraf Çeken Aileye Zorbalık: 4 Kişi Serbest Bırakıldı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen bir aileye para talep eden ve tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslar hakkında, 'tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlamaları bulunuyor.
Yılkı atlarıyla fotoğraf çekinmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı
KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1'i çocuk 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia ederek aileden para talep eden şahıslar, kendilerine küfür etti ve kırbaçla vurdu. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. ve O.K. yakalandı. 'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.