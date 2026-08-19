Yıldırım’da polis düğmeye bastı: 9 aranan şahıs yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon ve kontrollerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında, 'gece vakti yağma' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan D.G. ve 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E.A. yer aldı.

Ayrıca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.C., çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş., hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan N.K. ile uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.G. yakalandı.

Ekiplerin çalışmasında, 'çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile 'silahlı tehdit ve basit yaralama' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A. da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı