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Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 organizatörün de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Ne lan bu hayvan ahırı gibi ne ararsan var

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

ahlakszılığa yer yok!

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Haber YorumlarıMGk:

Hangi tarikat(!) bu.....????

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Aralarında savaşpunun da olduğu bilgisi geldi. Bir süre içerde kalacak, yerine burada ki faliyetlerini bacsı yürütecekmiş.

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Haber YorumlarıHasan Celik:

Yılbaşı saat 20.00 gibi yapsana baskını danışmanlı dövüş olmuş daha 2 gün var neredeyse bilerek erken gitmiş gibiler madem sapkın ir parti var 31 Aralık Salı günü 20.00de git adrese hem tüm yapılanları hem de herkesi yakala bilerek erken gitmisler belki 100 kişi olacaklardı 75 kişi kurtuldu ayrıca şimdi yakaladın bir suç yok ki sadece bir iki şey var içerde ama dedim zamanda gitsen kimleri ne yaparken görürdün neyse.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

M.Kamal’ın gençlerini rahat bırakın artık..

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