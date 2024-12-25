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Yılbaşı Öncesi Muğla'da Kaçak Alkol Denetimleri: 1 Ton Ele Geçirildi

Yılbaşı Öncesi Muğla'da Kaçak Alkol Denetimleri: 1 Ton Ele Geçirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen kaçak alkol denetimlerinde Muğla'da yaklaşık 1 ton el yapımı ve sahte alkol ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yılbaşı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca sürdürülen kaçak ve sahte alkol denetimlerinde Muğla'da değişik türde yaklaşık 1 ton el yapımı ve alkol ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

Yapılan arama ve denetimlerde, 873 litre el yapımı şarap, 48 litre etil alkol, 12 litre el yapımı rakı, 1,5 litre el yapımı votka, 4,5 litre el yapımı viski, 2 litre şarap aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 adet şırınga ele geçirildi.

7 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele suçundan haklarında işlem yapılarak dosyaları eksik olan evrakları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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