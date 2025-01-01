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Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı

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Sakarya'da yeni yılı eğlence mekanında kutladıktan sonra polisin denetim yaptığını gören alkollü sürücü, aracı ve yanındaki kadını terk edip kaçtı. Polisin sorgulamasında alkollü kadının, "Vale getirdi, sürücüyü tanımıyorum" savunması "pes" dedirtti.

Sakarya'da yeni yılı alkollü eğlence mekanında kutladıktan sonra polis denetimini gören sürücü, aracı ve araç içindeki kadını terk edip kaçtı.

"ARACI VALE GETİRDİ" SAVUNMASI

Yılbaşı gecesi şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 2025 yılının ilk anlarında Sakarya'da bu kadarına da "pes" dedirten bir olay yaşandı. Polis denetimini gören araç sürücüsü, ekipleri görünce denetime yakın bir bölgeye park ettiği aracı ve içindeki kadını terk edip kaçtı. Polis sorgusunda sürücüsü bulunamayan araçtan inen kadın, "Aracı vale getirdi" diye kendini savundu.

Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı

POLİSE YALVARDI

Polis ise, "Araç kimin? Siz bu araca nasıl bindiniz? Vale durduk yere yoldan geçerken sizi çevirmiş olamaz. Vale rastgele bir araçla sizi mi aldı" sorularını yöneltti. Bunun üzerine aracın sahibini tanımadığını iddia eden kadın, "Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim" derken, kadın polis memuru, "Aracın sahibini bul getir ben seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim" şeklinde cevap verdi. Daha sonrasında ise bölgeye gelen farklı kişiler polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın taksiye binerek bölgeden uzaklaşırken aracın başına gelen bir kişi ise kadının sevgilisi olduğunu, aracın kendisinin olduğunu ve bölgeye nasıl getirildiğini bilmediğini öne sürdü. Polis ekipleri, aracın sürücüsünü tespit edemeyince çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Alkollü yakalanmamak için güzel taktik yapmış ama aracı kurtaramamış :)

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