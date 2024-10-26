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Yıkım Deprem Paniği Yarattı: Mersin'de Kurs Merkezine Moloz Düştü

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Mersin'de bir binanın yıkımı sırasında düşen molozlar, öğrencilerin bulunduğu bir kurs merkezinin duvarını yıktı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı ve öğrenciler büyük bir korku yaşadı.

Yıkım deprem paniği yaşattı: Molozlar öğrenciler içerdeyken kurs merkezinin duvarını yıktı

Mersin'de bir binanın yıkılan kısmı öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine isabet etti, 2 kişinin hafif yaralandığı olayda öğrenciler deprem paniği yaşadı

MERSİN - Mersin'de bir binanın yıkılan kısmı öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine isabet etti. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda öğrenciler deprem paniği yaşadı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Geçtiğimiz günlerde kontrollü yıkımı başlayan eski adese binasında bugün de çalışmalar devam etti. Çalışmalar devam ettiği sırada yıkımı yapılan binanın molozları, yan tarafta bulunan bir yabancı dil kurs merkezine isabet etti. Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, o anlarda öğrenciler deprem paniği yaşadı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öteyandan, olay öncesinde zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu, ancak bir süre sonra çalışmaların izinsiz olarak başladığı iddia edildi.

"Camlar kırıldı, üzerime geldi"

Kurs merkezinde yaşanan hadiseyi anlatan 11 yaşındaki Ali Çağan," Teneffüste sınıftaydım, pencereden yıkımı izliyordum. Bina yıkılınca camlar kırıldı ve üzerime geldi. Normalde gelmezdi ama rüzgarın eskisi ile savruldu parçalar. Koluma sadece sıva geldi, gürültüyü duyunca zaten yere düşmüştüm" dedi.

"Bütün çocuklar deprem oldu zannetti"

Kurs merkezine 2 öğrenci getirdiğini belirten velilerden Turan Yıldırım," Ben de kantine geçtim. Yıkım neredeyse 6 şiddetinde deprem etkisi oluşturdu. Hemen aşağı dersliğe koştum çocukların yanına. 2 katın duvarları patlamıştı. Ufak yaralanmalar oldu, hastaneye kaldırılan oldu. Çocukların hepsi inanılmaz derecede korktu. Çocuklar derslikteyken oldu. Bütün çocuklar deprem oldu zannetti aşağı koşturdu. 8.45'de zabıta gelmiş durdurmuş yıkımı, ama ona rağmen devam etmişler. Neticede bu maalesef" diye konuştu.

Yıkım Deprem Paniği Yarattı: Mersin'de Kurs Merkezine Moloz Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa

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