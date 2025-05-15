Yeşilçam'ın usta ismi Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 79 yaşında hayata veda etti. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk duyurdu. Özgentürk'Sevgi emektir' sözüyle devleşenSelvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.

KARDEŞİ DUYURDU

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı: "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

FİLMELERİ VE PROJELERİ

Yönetmen

• Yengeç Oyunu, 2008

• Kalbin Zamanı, 2004

• Balalayka, 2000

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981

• Hazal, 1979

• Yasak ,1975

• Ferhat, 1974

Senarist

• Kalbin Zamanı, 2004

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Hazal, 1979

• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

• Mektup, 1997

• Seni Seviyorum Rosa, 1992

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981