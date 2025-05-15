Yeşilçam'ın usta ismi Ali Özgentürk hayatını kaybetti
Türk sinemasının önemli yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. 1979 yapımı "Hazal" filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Özgentürk , Türk sinemasının baş yapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaristiydi.
Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 79 yaşında hayata veda etti. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk duyurdu. Özgentürk'Sevgi emektir' sözüyle devleşenSelvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.
KARDEŞİ DUYURDU
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı: "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."
FİLMELERİ VE PROJELERİ
Yönetmen
• Yengeç Oyunu, 2008
• Kalbin Zamanı, 2004
• Balalayka, 2000
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981
• Hazal, 1979
• Yasak ,1975
• Ferhat, 1974
Senarist
• Kalbin Zamanı, 2004
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Hazal, 1979
• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977
Yapımcı
• Mektup, 1997
• Seni Seviyorum Rosa, 1992
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981