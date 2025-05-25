Yerköy'de Otomobil-Cip Çarpışması: 6 Yaralı

Yerköy'de Otomobil-Cip Çarpışması: 6 Yaralı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tofaş marka otomobil ile Chery marka cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tofaş marka otomobil ile Chery marka cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy istikametine seyir halinde olan P.Y. idaresindeki 06 EDR 352 plakalı Tofaş otomobil, karşı yönden gelen M.A yönetimindeki 66 DD 388 plakalı Chery cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki A.D., D.D., B.D. ile cip sürücüsü M.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan P.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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