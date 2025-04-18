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Yerde yaralı bir şekilde yatan arkadaşını videoya çekip sosyal medyada paylaştı

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Florida Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir video, yaralı bir öğrencinin yanından geçerken durumu videoya çeken başka bir öğrencinin duyarsızlığını gözler önüne serdi. Saldırıyı 20 yaşındaki Phoenix Ikner gerçekleştirdi.

Florida Eyalet Üniversitesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ancak olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir video, kampüsteki öğrencilerin duyarsızlığını gözler önüne sererek büyük tepki topladı.

Görüntülerde bir öğrenci, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan yaralı sınıf arkadaşının yanından elinde Starbucks buzlu kahvesiyle geçerken, yardım etmek yerine sadece durumu videoya çektiği görülüyor.

Polis memuru olan annesinin silahını kullanan 20 yaşındaki Phoenix Ikner'in düzenlediği saldırı sonrası çekilen videoda, mavi kotunun arkası kana bulanmış ve beyaz üstü yukarı çekilmiş genç bir kadın öğrenci çimler üzerinde hareketsiz yatarken görünüyor. Adı açıklanmayan başka bir öğrenci ise ona yardım etmek yerine, soğukkanlı bir şekilde telefonuyla video çekerek yanından geçip gidiyor.

Saldırıya tanık olan Max Jenkins isimli öğrenci, Tallahassee Democrat gazetesine yaptığı açıklamada olayı şöyle anlattı: "Saldırgan önce öğrencileri korumaya çalışan bir görevliye ateş etti, ama kurşun golf arabasına isabet etti. Sonra bu tarafa döndü ve yeşil alanda ateş etmeye başladı. Bu kız kalçasından vuruldu ve bir süre yerde yattı. Daha sonra polis onu sedyeyle taşıdı."

Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı "Bu videoyu çeken kişi hapse girmeli. Bu hastalıklı bir davranış" yorumlarında bulunurken, bazı kullanıcılar ise "Öğrenciler okul saldırılarına o kadar alıştı ki artık duyarsızlaştılar" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırgan Phoenix Ikner'in, Leon İlçesi Şerif Departmanı'nda görevli Jessica Ikner'in oğlu olduğu açıklandı. Yetkililer, gencin "annesinin silahlarından birine erişimi olduğunu ve olay yerinde bulunan silahın bu olduğunu" bildirdi.

Ikner'in sosyal medya hesaplarında İncil'den şiddet içerikli bir alıntı paylaştığı ve üniversite dergisinde 2024 başkanlık seçim sonuçlarını protesto eden öğrencilerle alay ettiği yazılar yazdığı ortaya çıktı.

Tallahassee Polis Teşkilatı, saldırganı tutuklanma sırasında direndiği için vurarak yaraladığını, şu anda ise hastanede gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Florida Eyalet Üniversitesi, olay sonrası tüm dersleri ve etkinlikleri iptal etti. Yaralılar Tallahassee Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane sözcüsü, bir kişinin durumunun kritik, diğerlerinin ise ciddi olduğunu bildirdi.

Yerde yaralı bir şekilde yatan arkadaşını videoya çekip sosyal medyada paylaştı

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Yerde yaralı bir şekilde yatan arkadaşını videoya çekip sosyal medyada paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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