Yerde bulduğu Türk bayrağını kaldıran kurye valilikte ağırlandı

Eskişehir'de motosikletiyle seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp muhafaza eden kadın kurye Gülten Yeşil, sergilediği duyarlı davranışın ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında ağırlandı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde sipariş teslimatına giden motosikletli kurye Gülten Yeşil, yol kenarında yerde duran Türk bayrağını fark etti. Motosikletini durdurarak bayrağı yerden alan ve kurye çantasına koyarak muhafaza eden Yeşil'in kask kamerasına yansıyan o anları, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve takdir toplayan görüntülerin ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, duyarlı kuryeyi makamına davet etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, sergilediği örnek davranıştan dolayı Gülten Yeşil'e teşekkür ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

"Gülten'le gurur duyuyoruz"

Ziyarette konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Türk milletinin bayrak sevgisine vurgu yaparak, "Moto kurye Gülten Yeşil kardeşimizi valiliğimize davet ettim. Gülten'le gurur duyuyoruz. Peki, niye gurur duyuyoruz? Motoruyla yolda giderken şanlı bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor. Bedeli çok ağır ödenmiş olan bu şanlı bayrağa ve vatanımıza duyduğumuz sevda, hepimizin ve milletimizin olmazsa olmazıdır. Bu hassasiyeti Gülten'de tekrar görmek, başta Eskişehir olmak üzere tüm ülke olarak bizleri gerçekten gururlandırdı. Gülten'i tebrik ediyorum, yaptığı şey gerçekten gurur verici. Bayrak ve vatan sevgisi milletimizin özünde olan bir duygudur. Bu duygu Gülten'de bir kez daha tezahür etti, açıkça ortaya çıktı. Zaten milletimize ait olan bu güzel hasleti sergilediği için Gülten'le gurur duyuyoruz" dedi.

"Görmezden gelinebilecek bir manzara değildi"

Olay anında yaşadıklarını anlatan kurye Gülten Yeşil ise bayrağı yerde bırakamayacağını belirterek, "Kurye olarak çalışıyorum. Paket teslim etmeye gittiğim sırada bayrağımızı yerde gördüm. Olması gereken yerde olduğunu düşündüğüm için bayrağı yerden aldım; şu an evimde, güzel bir konumda dalgalanıyor. Kendisi bana tekrar teşekkür etti. Bayrağın önemi hakkında; yaptığım davranışın inceliği ve asaleti dolayısıyla tekrar teşekkür etmek istediğini belirtti. Bedeli ağır bir şekilde ödenmiş bir bayrağın o şekilde yerde olmaması gerektiğini düşündüğüm için onu yerden alma gereği duydum, gönlüm el vermedi. Bayrağı motorun kasasına koydum; vardiyam bitince de evime gidip astım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı