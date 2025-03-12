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Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
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Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, hayatını kaybetti.

Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Hasan Heybetli Hayatını Kaybetti

KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNDU

75 yaşındaki Heybetli, saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Hasan Heybetli Hayatını Kaybetti

MUAZZEZ ABACI'NIN EŞİYDİ

Heybetli, aynı zamanda sanatçı Muazzez Abacı'nın da eski eşiydi. 1979 yılında sanatçı nişanlanan Heybetli ve Abacı çifti, 1980'de nikah masasına oturmuştu. 3 yıl süren birlikteliğin ardından boşanma kararı alan çift, 1989'da bir kez daha evlenmişti. Heybetli ve Abacı'nın ikinci evlilikleri ise 1993 yılında son bulmuştu.

Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Hasan Heybetli Hayatını Kaybetti

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 yılında Siirt'te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. İsmini İstanbul'un yeraltı dünyasında duyurdu. Defalarca cezaevine girdi, çıktı. Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile gerçekleştirdiği evlilik ile tanıdı. Hasan Heybetl, 2009 yılında yargılandığı 'Rezidans cinayeti' davasında 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeraltı Dünyasının Tanınan İsmi Hasan Heybetli Hayatını Kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Yasayan son kabadayı 2005 yılında kurtlar vadisinde öldü. mekanın cennet olsun Seyfo dayı.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

40 gun mezarinin basina gardiyan bekletin. Kesin meditasyon yapip ruhuni geride birakip boyut kapisindan gecmistir, geri donebilirse mezarlikta bedeni ile bulusabilir.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

kabaydmı katilmi

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Katil

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