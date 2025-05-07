Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

İstanbul'un Kartal ilçesinde yol kenarlarında mesken tutan kadınlar fuhuş pazarlığına girdiği görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Olayın yankıları sürerken araçlarıyla bölgeye giden bir grup, yol kenarında bekleyen kadınlara fiyat sorduktan sonra yangın tüpü sıktı.

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

O anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıslar, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Çok aşağılık bir şey", "Helal olsun çok iyi taktik", "Bu toplumum ayarları komple bozulmuş", "Onları bu hale getiren bir erkek ve bu olayı onlara reva gören de bir erkek" şeklinde yorumlar yapıldı.