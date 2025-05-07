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Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

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İstanbul Kartal'da yol kenarında fuhuş pazarlığı yapan kadınların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Bu görüntülerin ardından, araçla bölgeye gelen bir grup şahıs, kadınlara fiyat sorduktan sonra üzerlerine yangın tüpü sıkıp kaçtı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yol kenarlarında mesken tutan kadınlar fuhuş pazarlığına girdiği görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Olayın yankıları sürerken araçlarıyla bölgeye giden bir grup, yol kenarında bekleyen kadınlara fiyat sorduktan sonra yangın tüpü sıktı.

Yer: İstanbul! Yol kenarında fuhuş pazarlığı yapan kadına önce fiyat sordular sonra...

KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

O anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıslar, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Çok aşağılık bir şey", "Helal olsun çok iyi taktik", "Bu toplumum ayarları komple bozulmuş", "Onları bu hale getiren bir erkek ve bu olayı onlara reva gören de bir erkek" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZafer ÖZEVLİ:

ahlaksız bir toplum oluştu. Bu korkunç

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Haber YorumlarıSelim Demir:

imamoğlu nun istanbul u ne hale geldiii

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Haber Yorumlarıserdar topaç:

vay benim Müslüman ülkemin hali

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

arabadakiler mi daha prspucıcugu dışlardaki mi bilemedim

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

CHP nin İstanbul’u !!

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Haber YorumlarıYusuf Bozkurt:

bu işi bedava yapsalar hepiniz tuzluk alıp koşarsınız ne ahlakından dininden insanlığndan bahsediyorsunuz

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Haber YorumlarıMusa Mut:

Imamoglunu haksiz şekilde iceri alınca sokaklarda ahlaksızlık çoğaldı İstanbulu imamini geri verin

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