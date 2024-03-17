Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılan kutlamaların ardından İstanbul Valiliği, 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir.

TOPLAM 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;

Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.

Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.

Etkinlik alanı ve çevresinde "polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen" toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"