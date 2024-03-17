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Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

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Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan etkinlik alanı ve çevresinde polise mukavemet gösteren ve yasa dışı slogan atan 70 şahıs hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılan kutlamaların ardından İstanbul Valiliği, 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fatih İlçesi Yenikapı Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün saat 10.00-17.00 arasında "Şimdi Özgürlük Zamanı" konulu miting ve "Nevruz Kutlaması" etkinliği düzenlenmiştir.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

TOPLAM 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında;

  • Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.
  • Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.
  • Etkinlik alanı ve çevresinde "polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen" toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin 75 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (5)

JY:

FILISTIN ICIN YAPILAN MITINGDE HILAFET BAYRAGI ACANLAR NIYE GOZ ALTINA ALINMADI??????? TURKIYE LAIKDIR LAIK KALACAK ISINE GELMEYEN SKTRSIN GITSIN.

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Goethegitme:

Zie

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Hafize Yaradanakul:

Mübarek ramazan ayında bu ne rezillik. Gazzede bebekler ölürken müslümanlar acı çekerken bu ne rezillik halayınız batsın

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suleyman altıntaş:

Her sene aynı rezillik, bunlara kardeşim, vatandaşım diyenler utansın !!

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Yusuf Kartal :

Keşke 2 tane TB2 yollasaydınızda kökten temizlik olsaydı.

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