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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

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Yenidoğan çetesinin bebekleri para uğruna tek tek ölüme terk ettiği akılalmaz skandal Türkiye gündemini derinden sarstı. Kan donduran olaya karışan hastanelerin ruhsatları birer birer iptal edilirken bu gelişme de vatandaşların öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ni taş yağmuruna tutan çok sayıda kişi camları paramparça etti.

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi.

RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

VATANDAŞLARIN ÖFKESİ DİNMİYOR

Ancak 10 hastanenin ruhsatlarının iptali de vatandaşın öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ne kalabalık bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde hastanenin camlarının kırıldığı görüldü.

HASTALARIN TABURCU VE SEVK İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların taburcu ve sevk işlemleri sürüyor. Yetişkin hastalardan bazıları, birkaç gün içinde taburcu edilecekleri ve sağlıklı oldukları gerekçesiyle ailelerinin eşliğinde hastaneden çıkarak evlerine gitti. Tedavisi devam eden hastalar içinse Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla sevk işlemleri sürüyor. Hastalar arasındaki bebekler için de içerisinde kuvöz de bulunan "yenidoğan ambulansları" görev alıyor.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Muratklctr:

2 tane ağaç için taksim meydanını ateşe verenler para için bebeklerimiz öldürülmüş. Neden herkes sus pus

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sade vatandaş:

bebeklere yapılan insanlık dışı muamelelerin suçlusu tesisler değil orayı işletenler ve sistemdir bana göre oraya saldıranlarla bebeklere yapılan muameleyi yapanların zihniyeti aynı hastahaneler yakıp yıkılarak değil kadrosu değiştirilip yeniden yapılandırılarak hizmetlerine devam etmeli bundan yıllar önce semtimizdeki basit bir dispanser olmasa ben şu an kesinlikle hayatta olmayacaktım her hastahanenin acili mutlaka bir sürü insanın hayatını kurtarmıştır

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Naci Büyükkal:

Ellerine sağlık.. Yahu birde Polisimiz Dinsiz , imansız, vicdansızların Hastahanesini mi koruyacakkkk?????

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gökhan yıldırım:

hastane sahibi tutuklandimi??

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