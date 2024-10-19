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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

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Bolu'da kendisine tehdit içerikli telefonlar gelen savcı, tehditlere karşı cesur bir tavır sergiledi. Telefonla kendisine "Bolu'ya geldiğimizi biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" yanıtını veren savcı, makamında tehdit edilmesine rağmen bu işin peşine düştü. Savcının bu kararlı duruşu takdir topladı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

"16 TANE MERMİM VAR, HEPİNİZE YETER"

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken ' Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının " Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık verdiği ortaya çıktı.

"KURT KAPANINA GİREREK..."

Türkiye'nin konuştuğu savcı, sabah saatlerinde de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Savcı, "Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Bolu

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Yorumlar (32)

Oguz Ozgul:

Sayın savcım vergimden size bir kuruş geçtiyse helal olsun

361
2
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Doğrucu:

Akpnin savcisi olsa 3-5 kurusa susardi. Dilan polattan biliriz. Bu savci Ataturk un savcisi belli korkmaz sonmez bu şafaklarda Ataturkculer

173
167
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Aydın:

Bu ülkenin yürekli savcılarına helal olsun...

316
0
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Güven önemlş:

Savcım helal olsun sana, senin gibi savcılarımızın sayısı çoğalsın inşallah. Allah ayağını taşa değdirmesin

208
1
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Kamile Soyteki:

Savcı beyde havasını atmış ??

8
139
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Hakan Celik:

Türkiye'nin şerefli,onurlu savcılarına selam olsun.Sizin sayenizde bu ülke ayakta duruyor.

145
0
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Recep Koca:

İste savcı bu.kanımız feda olsun yoluna.cüzdana sıkışanları da gördük. Vatan evlatları her zaman bulunur.sayın savcıma hürmetler.em.polis

112
2
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Mehmet Gazanfer:

ÖZEL HASTANELER BU VURGUNU KANSER ILAÇLARINDA DA YAPİYORLAR HASTA OLMEYE YAKIN ILACLARI HASTAYA GIRIYORLAR AMA KULLANMIYORLAR

72
0
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İrfan Karlıdağ:

Basına yansımasaydı savcıyı görevden alırlardı.

66
5
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Vatandaşın biri:

Böyle yürekli böyle korkusuz savcılara ihtiyacımız var kim bilir bu zamana kadar bir sürü ihbar oldu böyle fakat aralarında bakanın hastanesi var diye belki de susturdular belli mi olur?… umarım yanılıyorumdur.

59
2
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