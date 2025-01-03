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Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha: Aralarında 5 doktor, 3 hemşire, ve 1 sivil var

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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik, aralarında 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivilin olduğu 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı.

FIRAT SARI İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ BELİRLENMİŞTİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda ' Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha: Aralarında 5 doktor, 3 hemşire, ve 1 sivil var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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