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4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada, Bağcılar Medilife Hastanesi'nde çalışan doktor Dursun Eryılmaz savunmasını yaptı. Eryılmaz ölümünden sorumlu tutulduğu bebeklerle ilgili çelişkili açıklamalar yaparken, avukatı da savcının "Şirketten haberim var dedin. Niye bu şekilde bir yerde çalışmayı tercih ettin?" sorusuna, "Bunu Sağlık Bakanlığı'na sorun" diyerek itiraz etti. Ancak Mahkeme Başkanı cevabı aldı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine 5. gününde devam ediyor. Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olarak çalışan ve 4 bebeğin ölümünde sorumluluğu olduğu iddianamede belirtilen Dursun Eryılmaz, verilen aranın ardından savunma yaptı. Eryılmaz savunmasında, bir bebeğin ölümü ile ilgili basın tarafından linç edildiğini söylerken, ölümünden sorumlu tutulduğu bir başka bebeği ise hatırlamadı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olan; ayrıca Melek Süleymanoğlu, Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümünde sorumluluğu olduğu iddianamede belirtilen Dursun Eryılmaz savunma yaptı.

"BASINDA LİNÇ EDİLDİM"

Eryılmaz savunmasında, "Karakoç bebek Yalova'da doğdu. Bağırsaklarında çürüme olduğu söylendi. 112 tarafından bize sevk oldu ve yatışı yapıldı. Gerekli tetkik ve tedavileri alındı. Çocuk cerrahisi değerlendirdi. Hasta ameliyat edildi, entübe şekilde yatıyordu. Gözlemden sonra beslenmeye başlandı. Çocuk kilo almadı, kilo kaybetti. Bağırsaklarının emilimi bozuk çocuğun. Bu bebek de eks oldu. Bebeğin başında da ben vardım. Bebeği entübe ettim. Müdahale ettim, toparladım, döndü. Sonra genel durumu bozuldu. Canlandırma işlemi yaptık ama 2 saat sonra eks oldu. Akşam polis geldi. Ben sonradan geldiğimde polisi görmedim. Polis çıkıp gitmişti. Basında en çok Karakoç bebek tarafından linç edildim" dedi.

"BANA HİÇ HABER VERİLMEDİ"

Karaduman bebeğin ölümüne ilişkin ise sanık Eryılmaz, "KSS Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğuyor. Solunum sıkıntısı, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle hastanemize 112 aracılığı ile sevk edildi. Hastaya damar yolu açıldı. Tedavisine başlanıyor. Bebek yatışı devam ederken eks oluyor. 45 dakika canlandırma işlemi sürüyor nöbetçi doktor var o saatte. Bana hiç haber verilmiyor. Bana olayı anlattılar. Bu bebek de bu şekilde eks oldu" diye konuştu.

ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDUĞU BEBEĞİ HATIRLAYAMADI

Dursun Eryılmaz, "Melek Süleymanoğlu bebek hatırlayamadığım bir bebek. Ama anladığım kadarıyla bebek solunum sıkıntısı ile başka bir hastaneden bize geliyor" dedi.

ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİN SAHİBİNİ BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Eryılmaz savunmasının devamında, "Benim maaşım şirketten yatıyordu. Şirketin kimin olduğunu bilmiyordum. Tutuklanmadan birkaç ay önce Fırat Sarı'yı gördüm, 'Ben buranın işletmesini devraldım' dedi. Ben o şekilde Fırat Sarı'dan maaş aldığımı anladım. Bizde günlük epikriz yazacağız diye bir kural yok. Notlar alıyorduk. Sonrasında da yazabilirdik" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı tarafından İlker Gönen ile Çağla Durmuş arasında geçen "Dursun ağabeyle ağzın bir olsun yani" konuşması Eryılmaz'a soruldu. Sanık bu konuşmaya ilişkin "Polis geldiği için o gün tedirgin olduklarından böyle söylemişlerdir" dedi.

"BU SORU SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SORULMALI"

Öte yandan; Eryılmaz'ın avukatı "şirket" sorusuna itiraz etti. Mahkeme Başkanı ise yapılan itirazı kabul etmedi.

  • Savcı: Şirketten haberim var dedin. Niye bu şekilde bir yerde çalışmayı tercih ettin?
  • Dursun Eryılmaz'ın Avukatı: Bu soru müvekkilime değil, Sağlık Bakanlığı'na sorulmalı.
  • Mahkeme Başkanı: Sorunun sorulmasına karar verildi.
  • Dursun Eryılmaz: Anlaşmayı yapan ile hastane arasında geçen bir durum. Her hastanenin tüm bölümleri kiraya verilmiştir, sadece yenidoğan değil.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

ALOOOOOO bu özel hastahanelerin bir sahibi sorumlusu denetleyeni yokmu onlar niye hesap vermiyor, bu yanli ve bana yasal sana yasak adalet yargi anlayisiniz artik dürüst ahlakli adil ve tarafsiz insanlari kusturacak hale geldi sayenizde ülkede tuz bile koktu.

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Haber YorumlarıSeydo:

Midem bulanıyor

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bebek katilleri halen yüzsüzce gülüyor

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Haber YorumlarıTwister:

bunların hesabını ne bu dünyada ne diğer tarafta veremezsiniz bu kadar net..

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Şu tip nasıl bakan olabilir

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Habercomcom özellikle bakanı gülümserken koydun değilmi hesap ince olunca nasıl vuracağını iyi biliyon

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Haber YorumlarıÖzkan Nebioğlugil:

Türkiye saçmalıklarından biri daha. Her şeyi anladık iyi güzel de bu hastanelerin patronları nerede? Onlar niye hesap sormuyor? iki tane hemşire ile olayı kapatmak saçmalık değilde nedir?. Olayın ortaya çıkaran savcı nin akibeti de ortada yok. Ödül yerine ceza mı verildi onuda bilen yok..

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Haber YorumlarıMurat Can:

bekir yapici; eski sağlık bakanlarının özel hastaneleri varsa turizm bakanının hotelleri varsa yine medicalparkhastanelerinin gizli ortağı çok önemli bi hanımefendi olarak söyleniyorsa bu iğrenç olay aylarca biliniyorsa sözde takip ediliyorsa ve bu sürede birşey yapılmıyorsa ....ben kusçam

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Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Hangi bakan hangi vekil hangi memur görevini tam yapıyor bu ülkedeeee,bıktım midem bulanıyor artık ,şunlara oy vermeyin vermeyelim artık nolur!

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Haber Yorumlarımehmet istek:

mı apar topar sağlık bakanı yapılmadı bu iş belliydi hükümette para bitti ortaklık bitti, meclis araştırmasını neden reddedti akp ve mhp buradan çoğu nemalanıyormuş bu ortaya çıktı adam demiş sağlık bakanlığına sorun şirketi demiş haklı

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