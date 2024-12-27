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Yenidoğan çetesi davasının kilit ismi sahte ehliyetle yakalandı

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Yenidoğan çetesi davasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen firari sanık Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik, İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken sahte ehliyetle yakalandı. Dirik, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

FİRARİ SANIK YAKAYI ELE VERDİ

Çeteye yönelik dava devam ederken hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen firari sanık Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik yakalandı. İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halindeyken ehliyetsiz bir şekilde yakalanan Dirik, gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Dirik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOLSUZLUĞUN NASIL BAŞLADIĞINI BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan Ali Dirik, 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuksuz sanık sıfatıyla yaptığı savunmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güney Hastanesinde çalışıyorum. Medisense şirketini daha önce hiç duymadım. Fırat Sarı'yı da tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Fırat Sarı'ya bir doktor aracılığıyla ulaşıldı. Danışmanlık adından hizmet alındı. Baktım ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım. Hemşirelere 'Bu ilaçları uyguladınız mı' dedim. 'Hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. Fırat Sarı'yı aradım, 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım, eksiklik vardı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana 'Savcı tanıdığım var' dedi. Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti. Damla Atak'ı sorumlu yaptım. Gündüz Doktor Oktay Bey vardı. Şeyhmus Bey'in ayrılması için ihbar süresi vardı. Şeyhmus Bey'in istifasının olduğu gün başka bir doktorun girişini yaptım."

Devam eden yargılamada 5 Aralık'ta ara karar veren mahkeme heyeti, Ali Dirik ile birlikte 6 kişinin daha tutuklanmasına karar vermişti.

Yenidoğan çetesi davasının kilit ismi sahte ehliyetle yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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