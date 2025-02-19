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Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

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Kamuoyunda infial yaratan Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşması 2. günde devam ediyor. Duruşma salonunda yoklamaların alındığı esnada sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek isteyince jandarma engel olmak istedi. Diğer sanık avukatları olaya tepki gösterince mahkeme salonunda gerginlik yaşandı.

İstanbul'da bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması ikinci günde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Duruşmada, sanıkların yoklamalarının alındığı sırada sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları olaya tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek için müdahale ederken, duruşma tarafların yoklamaları ile devam ediyor.

Örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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