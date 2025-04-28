Yenidoğan Çetesi Davasında 4. Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmanın görülmesine 5'inci gününde devam edildi. Sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

İstanbul'da bebekleri kendi anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 5'inci gününde suç örgütü lideri Doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ile devam etti.

"Benim müvekkilimin mal varlığına el konulmadı, çünkü suç geliri elde etmedi"

Duruşmada savunma yapan 112 ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı, "İddianamedeki isnat edilen suçlamalar burada sanıklara ayrı ayrı soruldu. Sanıkların olayla ilgili sorumluluğunun ne olduğu biraz da olsa netleşti. Gıyasettin Mert Özdemir'in hasta yönlendirme hususunda, hastaneler ve doktorlar arasında 112'de yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla doktor ve hastanelerle iletişim kurarak usule uygun sevk yaptığı belirlendi. Bu soruşturmada yapılan hiyerarşik yapıda Gıyasettin Mert Özdemir'i ölümlerle ilgili sorumlu tutmak, Gıyasettin Mert Özdemir açısından çok yanlıştır" ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden hasta sevklerini yapan tutuklu sanık Fehmi Alperen'in avukatı, "Aleyhe hususları reddediyoruz, tanıkların hiçbiri müvekkilin ismini dahi söylememiştir. İddianamede örgüt üyeliği ve ihmali davranış suçlamaları var. Örgüt suçu unsuru oluşmamıştır. Hiç kimseden talimat alıp, vermemiştir. Örgüt lideri iddiasıyla yargılanan Fırat Sarı bile Fehmi Alperen'i tanımadığını söyledi. Burada yargılanan sanıkların mal varlıklarına el konuldu ama benim müvekkilimin mal varlığına el konulmadı, çünkü suç geliri elde etmedi. 11 aydır tutuklu bulunan müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Tapelerin delil olarak sunulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz"

Yenidoğan yoğun bakımında görevli doktor olan tutuklu sanık Dursun Eryılmaz'ın avukatı, "20 Haziran 2023 tarihinde önce bir kısım sanıklar tarafından rüşvet ile başlayan ve çeşitli dolandırıcılık suçlamalarıyla bu soruşturma genişletildi. Soruşturmada Dursun Eryılmaz da 4 bebeğin ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edilmişti. İçeriklerine değişik anlamlar yüklenmesi muhtemel olan tapelerin delil olarak sunulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilimin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçunu işlediğine dair somut delil dava dosyasında mevcut değildir. Beraatını talep ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in avukatı ise, "Müvekkilim halihazırda bebek ölümleri dosyasında tutuksuzdur. Tehdit suçundan dosyasının bu davadan ayrılmasını talep ediyoruz ve aleyhe hususları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşma, diğer sanıkların avukatlarının savunma yapabilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi. - İSTANBUL