Yenidoğan Çetesi davasında 3 tutuklu sanığa tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 16'sı tutuklu 57 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Yenidoğan Çetesi favasının bugün görülen duruşmasında Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartlıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI DEVAM EDİYOR

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Yenidoğan Çetesi davasında 3 tutuklu sanığa tahliyeTuğçe Toptemel

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada sanık avukatları dinlendi.

3 HEMŞİRENİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti ara karar için 2 saat ara verdi. Ara sonrası, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel, Hemşire Mehmet Halis Başli Adli Kontrol Şartlı ile tahliyesine karar verildi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

siz iyisi mi tüm suçluları salın, ne kadar cehapeli varsa içeri alın bu memleket başka türlü kurtulamaz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

Böyle böyle azar azar salacaklar, keza bu tür tezgahlardan malum kişilerin haberdar olmaması söz konusu bile olamaz, herkes kazancına bakıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Sonuçta hepsini salacaklar burası Türkiye burada adalet yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
