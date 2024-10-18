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Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

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Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesi' skandalında şüphelilerden gelen itiraf dehşete düşürdü. Hastaneye gelen bir bebeğin durumunun kötü olmadığını ancak birkaç gün sonra kötüleşmeye başladığını anlatan hemşire Hasan Basri Gök, "Kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başlayan bebeği Hakan Doğukan Taşcı ağır narkotik ilaç ile uyuttu" dedi.

Yenidoğan çetesinin vicdansız üyelerinin birbirinden korkunç itirafları gelmeye başladı. Çete üyelerinin bile bile bebeklerin canına kast ettiklerini itiraf ettikleri ortaya çıktı. İşte İstanbul'da birçok özel hastane ile anlaşan ve yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda yatıran ve yanlış tedavilerle bebeklerin ölümüne neden olan çete üyelerinin itirafları...

"BEBEK MORARMAYA BAŞLADI, NARKOTİK İLAÇLARLA UYUTULDU"

Şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, "Pişmanım" dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu söyledi.

AĞIR NARKOZ İLAÇLARIYLA UYUTULDU

Bir bebeğin ölümü ile ilgili bildiklerini anlatan Gök, "Bir bebek hastaneye geldi. Geldiğinde durumu kötü değildi fakat yatışının 2 ya da 3. gününde durumu kötüleşmeye, kalp anomalisi sıkıntısı yaşamaya başladı. Fırat Sarı, bebeği kalp ameliyatı ile ilgili herhangi bir tedavi yapılamayacak, olumsuz koşullardaki Birinci International Hastanesine sevk ettiği için bebeğe hastanede herhangi bir ameliyat işlemi uygulanamadı. Hastanede bebekten sorumlu kişi Hakan Doğukan Taşcı'ydı. Hatta bebeğin ailesi ile görüşen Doğukan, kendisini doktor olarak tanıtmış ve bebeğe doktor sıfatı ile müdahale ediyordu. Bebeğe uygulanabilecek tek ilaç bir kalp ilacıydı. Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu. Bir ara ilacı kesti. Ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı verdiği ilaçlar ile bebeği yaklaşık olarak 1.5 ay kadar tuttu" dedi.

"EPİKRİZ RAPORLARI İLE OYNADIM"

Hasan Basri Gök ifadesinin devamında, "Fırat Sarı'nın talimatları ile epikriz raporları ile oynadım, hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmali ya da kasti bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Taşcı isimli şahıs ile birlikte Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fırat Sarı'ya verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim" dedi.

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Can:

Asılsınlar ve cellatları gönüllü olarak ben olamak istiyorum z

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Murat Celik:

çal çırp ye iç köşeyi dön Ondan sonra ayrıl he mi

11
0
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Seydo:

Ortadoğuyu bırakın da, memleketimizi ne hale soktular bir bakın. İsrailin yaptıklarını halka gösterip, bu olanların üstünü örtüyorlar. İktidarda başka bi parti olsa ne olurdu acaba?

3
0
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Ayaz hayat:

asin bu picleri

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Cüneyt null:

Ya babam ülkede neler oluyor nasıl bir ülke olmuşuz biz böyle. her türlü şeytanlık var. Bu hükümet uyumuş ha bire . böyle şeylerin peşinden gideceğine yeni vergiler çıkarıp ayağıni milletin boynuna dayıyor. vallahi yanınızda kar kalmaz.

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Kamil Başkurt:

Her gün bir parça kesmeli bedenlerinden ibreti alem için soğuma yüreğim dinmez kinim

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Kadir Han:

devlet yok ki Türkiye de çeteler başını almış gidiyor hastehane de doktorlar ve hemşireler mesayi başında hepsi telefonla oyun oynuyorlar nerede denetimler benim başıma geldi konuştuğum zamanda sana bakmıyorum git kime şikayet ederse et hiç umrumda değil diyor

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