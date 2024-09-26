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Yeni doğan bebeğin elini süt şişesini yıkamak için kullanan ebeveyn, tepki çekti

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Sosyal medyada, bir ebeveynin bebeğinin elini şişe yıkamada kullanması tartışma yarattı. "Çocuk işçiliği" başlıklı video 1,7 milyon izlendi. Çoğu izleyici, bebeğin sağlığı için endişelendi. Olay, ebeveynlerin çocuklarını paylaşma şekillerini sorgulatırken, uzmanlar dijital ayak izleri ve çocuk onuru konusunda uyarıyor. Bu tür paylaşımlar, ebeveynlik ve çocuk mahremiyeti üzerine toplumsal tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Son günlerde sosyal medyada, bir ebeveynin yeni doğan bebeğinin elini süt şişesi yıkamak için kullandığı video büyük yankı uyandırdı. X platformunda "Çocuk işçiliği" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede 1,7 milyon görüntüleme ve 10.000 beğeni aldı.

Videoda ebeveyn, bebeğin süt şişesini sabunlu suya batırıp çıkarıyor ve durulamak için bebeğin elini şişenin içine sokuyor. Aynı işlemi şişenin kapağı için de tekrarlıyor. Bu görüntüler, izleyiciler arasında çeşitli tepkilere yol açtı.

Yorumlarda birçok kişi, bu davranışı eleştirerek bebeğin sağlığı açısından endişelerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar bulaşık deterjanlarının yeni doğan bebekler için zararlı olabileceğini vurgularken, diğerleri ebeveynin bebeği istismar ettiğini öne sürdü. Öte yandan, durumu mizahi bir şekilde yorumlayan ve gülen emojilerle tepki verenler de oldu.

Az sayıda kullanıcı ise ebeveynin bu davranışını, çocuğa "hayatta hiçbir şeyin bedava olmadığını" öğretme çabası olarak yorumladı. Ancak genel kanı, bir bebeğin bu şekilde kullanılmasının uygunsuz olduğu yönündeydi.

Bu olay, sosyal medyada ebeveynlerin bebeklerini paylaşma şekillerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yakın zamanda "Çirkin Bebek" etiketiyle viral olan başka bir video da benzer tepkiler almıştı. Bu videoda bir anne, yeni doğan bebeğinin "manken malzemesi olmadığını" fark etmesi üzerine, bebeğinin komik anlarını paylaşmaya başlamıştı.

Bu tür paylaşımlar, sosyal medyanın ebeveynlik üzerindeki etkisi ve çocukların mahremiyeti konularında toplumsal bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarının dijital ayak izleri konusunda daha dikkatli olmaya ve onların onurunu korumaya davet ediyor.

Yeni doğan bebeğin elini süt şişesini yıkamak için kullanan ebeveyn, tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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