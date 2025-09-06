İşte Alaattin Köse'nin evinde gözaltına alındığı anlar
Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve dün hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Köseler yeniden tutuklanırken; Köseler'in evinden gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanan Alaattin Köseler'in evinden gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, görevden uzaklaştırılan Beykoz eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edilmesine karar vermişti.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmiş, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edilmişti.
YENİDEN TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini redederken, üst mahkeme talebi yerinde bulunarak Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 kişi için yeniden yakalama kararı çıkarttı. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı.
GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Köseler'in evinden gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde eve giden polis ekipleri ile Köseler'in konuştuğu anlar yer aldı.