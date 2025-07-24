Yeni Evli Çiftin Otomobili Uçuruma Yuvarlandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni evli bir çiftin bulunduğu otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sağlık ekipleri yaralı çiftin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni evli bir çiftin bulunduğu otomobil, şarampolden uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Ecevit mevkiinde H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü H.K. ile geçtiğimiz hafta evlendikleri öğrenilen eşi E.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa