Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası: Meleknur'un Ölümüne Neden Olan Sanığa Hükümet Verildi

- Yeni aldığı silahla Meleknur'un ölümüne neden olmuştu: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yeni aldığı silahla 'vurayım mı seni' diyerek Meleknur'un ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Fatih'te yeni aldığı silahı göstererek 'vurayım mı seni' dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fatih'te 1 Ocak 2024 te 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i yeni aldığı silahı gösterdiği ve 'vurayım mı seni' dediği sırada silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Ercan Şahin'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şahin, vefat eden Meleknur Özgener'in müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Öldürme kastım yoktu"

Duruşmada savunma yapan sanık Ercan Şahin, önceki celse açıklanan mütalaaya katılmadığını belirterek, "Öldürme kastım yoktu. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Melek benim kardeşimdir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beyanda bulunan Meleknur Özgener'in müşteki halası Öznur Özgener, "Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ettiler. Ayrıca müşteki avukatları, önceki celse beyanda bulunan Meleknur Özgener'in arkadaşları hakkında 'yalancı şahitlik' suçundan cezalandırılmasını istediler.

Savunma yapan sanık avukatı ise, davanın medya tarafından büyütülerek sabote edildiğini belirterek müvekkilinin beraatını talep etti.

"Tek şahidim Allah'tır"

Son sözü sorulan sanık Ercan Şahin, "İki çocuk babasıyım. Bu suçu kasıtlı işlemedim ve tek şahidim Allah'tır. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Takdiri indirim uygulanmayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ercan Şahin hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada takdiri indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Kararın ardından müşteki aile adliye koridorunda gözyaşlarına boğuldu.

"Bu davadan asla vazgeçmeyecektik"

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Meleknur Özgener'in müşteki halası Öznur Özgener, yeğenin kanının yerde kalmayacağına inanarak bu yola çıktığını belirterek, "Bu davadan asla vazgeçmeyecektik. Ağırlaştırılmış müebbeti istedik, adalete güvendik, ona sığındık. Sayın başkanlar, sayın savcılar eşliğinde bu karara ulaştık çok şükür. Bundan sonraki tek arzum, dileğim, diğer kadın cinayetlerinde de, işlendiği her suçta da ağırlaştırılmış müebbetini diliyorum buradan. Herkese teker teker teşekkür ediyorum buradan" diye konuştu.

"Çok şükür adalet yerini buldu"

Meleknur Özgener'in annesi Ayşe Küçükosman'da adliye önünde yaptığı açıklamalarında, "Annesiyim, çok şükür adalet yerini buldu. Öncelikle burada bulunan avukatlara, burada bulunan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu davanın takipçisi oldular, her zaman yanımızda oldular. Hepsine teker teker teşekkür ederim yanımızda olduğunuz için.

Babası gözyaşlarına boğuldu

Meleknur Özgener'in babası Bülent Özgener, "Meleknur'un babasıyım. Olayın en başından beri avukat arkadaşlara, hepsine teker teker teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Başından beri dua ediyordum, duam kabul oldu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir polis memuru tarafından hastanede, 17 yaşında bir kadının silahla vurulduğunun ihbar edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Meleknur Özgener'in kafasının sol ve sağ kısmından 2 mermi girişi bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Özgener'in yaninda bulunan ve tanık olarak yer alan Nisanur A.'nın ifadesine yer verildi. Tanığın Melek ile yılbaşı gecesi buluştukları sırada mahalleden tanıştıkları sanık Ercan Şahin'le karşılaştıklarını belirttiği ifadesinde " Ercan'ın araç içerisinde olduğunu, Meleknur'un üşümesi sebebiyle aracın ön yolcu koltuğuna bindigini, Şahin'in ise şoför camının önünde oldugunu, aracın sürgü kapısının kenarında bulunan siyah renkli silahı çıkartarak yeni aldığını söyleyip Meleknur'a doğrulttuğunu, "Vurayım mı seni" diye şakalaştığı yer aldı. İddianamede, şakalaşmanın ardından Şahin'in tetiği çektiğini, o sırada ise Özgener'in kafasından duman çıktığını ve kan aktığını gördüğünü, hemen arka kapıdan araca binerek hastanenin birkaç sokak gerisine gittiklerini, şüpheli Şahin'in o sırada silahı Özgener'in eline verip bir el havaya ateş ettirdiğini söylediği kaydedildi.

"Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin"

Tanık Nisanur A'.nın ifadesinin devamında ayrıca, Özgener'i hastaneye götürdükten sonra şüphelinin, kendisini tehdit etmesi üzerine yeniden araca bindiğini, araca bindikten sonra şüphelinin kendisine 'silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin' dediğini, sonrasında ise Özgener'in yanına gittiğini söylediği aktarıldı.

Silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi

Şüpheli Ercan Şahin'in Meleknur Özgener'i hastanenin kapısına bıraktıktan sonra kaçtığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 1 hafta sonra teslim olduğu, her ne kadar suçu kabul etmediğini söylese de tanık beyanına göre silahı Özgener'e doğrultarak tetiğe bastığı, silahın kendisine ait olduğunu söylediği ve bu nedenle silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

Yılbaşı kutlaması için pasta almaya çıktığını söyledi

Şüpheli Ercan Şahin'in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Meleknur Özgener'i mahalleden tanıdığını, kardeşi gibi gördüğünü, olay günü evde yılbaşı kutlaması yapmak için pasta almaya çıktığını, yolda Meleknur ve Nisanur ile karşılaştığını, Meleknur Özgener'in araçtayken silahı almak için hamle yaptığını ancak kendisinin silahı almasını engellemek için çektiği sırada silahın bir anda patladığını söylediği, Özgener'i hastaneye bıraktıktan sonra ise korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ercan Şahin'in 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.