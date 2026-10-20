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Yemen ordusu son 24 saatte 744 saldırıyla 200 Husi milisini etkisiz hale getirdi

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Yemen ordu sözcüsü al-Nuzaili, son 24 saatte Husilere 744 saldırı düzenlediklerini ve 200 milisi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Saldırılarda Husi mevzileri, ikmal hatları ve komuta merkezleri hedef alınırken 90 askeri araç ile altyapı tesislerinin imha edildiği belirtildi.

Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, son 24 saat içinde 200 Husi milisini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin son 24 saat içinde Husi güçlerine karşı 744 saldırı düzenlediğini belirterek, 200 Husi milisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Al-Nuzaili, saldırılarda Husilere ait mevzilerin, ikmal hatlarının, takviye birliklerin ve komuta merkezlerinin hedef aldığını belirterek, 90 askeri araç ile diğer altyapı tesislerinin imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Al-Nuzaili, ayrıca Yemen hükümet güçlerinin stratejik öneme sahip Taiz kentinde muharebe baskısını artırdığı belirterek, gerçekleştirilen operasyonların yalnızca "meşru askeri hedeflerle" sınırlı kaldığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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