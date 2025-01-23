Yemek yapmadığı için eşi tarafından darbedilen kadın yoğun bakıma alındı

Dehşete düşüren haber Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden geldi. Yunus Korkut isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ümmühan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YEMEK YAPMADIĞI İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.