Üye Girişi
Haberler
79 kişiye mezar olan Bolu'daki otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı

79 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel için karar verildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Bolu'daki faciada çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı

Çaresizliğin görüntüsü: Hayatta kalmak için 12'nci kattan atladı
AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

AK Partili Şamil Tayyar: Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir

Yemek yapmadığı için eşi tarafından darbedilen kadın yoğun bakıma alındı

Yemek yapmadığı için eşi tarafından darbedilen kadın yoğun bakıma alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi tarafından darbedilen Ümmühan Korkut kaldırıldığı hastanede beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan cani koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dehşete düşüren haber Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden geldi. Yunus Korkut isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ümmühan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YEMEK YAPMADIĞI İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
img

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı, alevler hızla yayılıyor

Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! Alevler hızla yayılıyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.