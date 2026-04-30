'Yemek yapmadı' diyerek eşini darp edip ölümüne sebep olan sanığa 14 yıl hapis

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşini darp ederek ölümüne neden olan Yunus Korkut'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa, 'eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan indirim uygulamaksızın 14 yıl hapis cezası verdi.

Köyceğiz ilçesinde 22 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ummuhan Korkut cinayeti davasında bugün karar celsesi görüldü. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada, eşini darp ederek hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Yunus Korkut'un cezası belli oldu.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda sanık Yunus Korkut'u, 'eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak takdiri indirim uygulanmamasına hükmedildi.

Olay tarihinde 25 yaşında olan Ummuhan Korkut, eşi tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmış ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sanık Yunus Korkut'un yargılama sürecinde öne sürdüğü "sadakatsizlik" iddiaları, yapılan HTS incelemeleriyle çürütülmüştü. Bahsi geçen telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu tespit edilmişti.

Mahkeme, verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yunus Korkut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın, yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini ödemesine hükmedildi.

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Bugün takip ettiğimiz Umman Korkut dosyasında karar çıktı. Sanık eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama suçundan cezalandırıldı. 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Cezada herhangi bir takdiri indirim yapılmadı. Sanığın savunmalarına itibar edilmedi aldatma iddiaları ve yemek yapmadığının haksız tahrik gerekçesi olduğu iddialarına. Dolayısıyla herhangi bir indirim yapılmadı alt sınırdan uzaklaşılarak 14 yıl hapis cezası tayin edildi. Bizler ilk aşamadan itibaren ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Bu, neticesi öngörülememiş bir eylem neticesinde oluşan bir ölüm değil. Dolayısıyla bizim burada kesinlikle Ummuhan'ın kasten bir şekilde sanık tarafından öldürüldüğü noktasındaki beyanlarımız istikrarla devam edecek. Dolayısıyla bizler burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir yaralama suçundan yapılan değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz. Kararı bu yönüyle istinaf edeceğiz. Mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamadı. Sanığın bu yöndeki savunmalarına itibar etmedi. Ancak bizler çeşitli söylemlerimizle kadını ev içi emek yükümlüsü haline getiren kadının yemek yapmasını kadına bir yükümlülük olarak yükleyen söylemlerimizle bugün faile cesaret verdik. Failin bu gerekçeyi kendisine açıkça haksız tahrik indirimi uygulanmasına yönelik kullanmasına biz de zemin hazırladık toplum olarak. Dolayısıyla bu dosya kapsamında net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleriyle yaşamak zorundayız. Kadınların öldürülmemesi için bunu yapmak zorundayız. Yine cezasızlık politikasının işlememesi, caydırıcılığın gerçekleşmesi için de bu tarz kararlarla değil kadının öldürülmesinin açıkça kast edildiği bu dosyada eşe karşı, kadına karşı kastan öldürme suçundan indirimsiz bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararıyla karşılaşmak isterdik. Ancak karar bu şekilde oldu. Bizler kararı suç vasfı yönüyle istinafa taşıyacağız" dedi.

Ummuhan Korkut'un annesi Ayşe Bilen ise "En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı