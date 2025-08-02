Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Türkiye genelinde gıda denetimleri devam ederken, her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Elazığ'da bir yemek üretim şirketine yapılan denetimde, 345 kilogram bozulmuş ve küflenmiş tavuk eti ele geçirildi.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit edildi.
TAVUKLARA EL KONDU, ŞİRKETE İŞLEM YAPILDI
Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.