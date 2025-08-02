Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi

Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde gıda denetimleri devam ederken, her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Elazığ'da bir yemek üretim şirketine yapılan denetimde, 345 kilogram bozulmuş ve küflenmiş tavuk eti ele geçirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit edildi.

TAVUKLARA EL KONDU, ŞİRKETE İŞLEM YAPILDI

Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yemek üretim tesisinde skandal! Onlarca kişiyi zehirleyeceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi

PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kısa kısas adalettir. Gerisi hikaye...Bu etleri firma sahibine ve sorumlulara yedireceksin. Bu sülaleyi ömur boyu gıda sektorunden men edeceksin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.