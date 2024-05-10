Yelkenli Tekne Çınarcık Açıklarında Kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marinaya çekilerek kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marinaya çekilerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık açıklarında motor arızası yaşayan "Pluto" isimli yelkenli tekneden yardım talebinde bulunuldu. Tekne bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Setur Yalova Marina'ya çekilerek kurtarıldı. - YALOVA