Yeğenini çöp evde ölüme terk eden teyze ilk kez hakim karşısında

Bursa'da ablasının oğlunu 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tuttuğu iddiasıyla 27 yılla yargılanan teyze ilk kez hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda, Kamuran Pınar Acar'ın oturduğu apartman dairesini kira borcunu ödemediği gerekçesiyle tahliye eden icra ekipleri çöp evle karşılaşınca belediye ekiplerine haber verdi. Bir gün sonra eve telizliğe gelen belediye temizlik ekipleri evde kilitli tutulan bir odada çöplerin içerisinde bir erkek çocuğu ile karşılaştı. Bitkin saçları ve tırnakları uzamış halde bulunan Cem Muhammed A. isimli erkek çocuğu 112 ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa polisi çocuğun annesinin Kamuran Pınar Acar'ın Antalya'daki kız kardeşi Yasemin A. olduğunu tespit etti. Kamuran Pınar Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklanarak Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Kamuran Pınar Acar hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen Kamuran Pınar Acar, müşteki Yasemin Acar'ın ablası olduğunu, yeğeninin de 8-9 aylık olduğu andan itibaren kendisinin yanında kaldığını ve yeğenine kendisinin baktığını söyledi, iddia edildiği gibi zorla alıkoyma durumunun söz konusu olmadığını öne sürdü. İddianamede, Cem Muhammet'in Antalya'da alınan ifadesine de yer verildi.

Cem Muhammet teyzesini, annesi olarak bildiğini söyledi. Teyzesi ve kuzeniyle birlikte yaşadığı evde son zamanlarda paralarının kalmadığını, bu nedenle teyzesi ve kuzeninin kendisinden gizli bir şeyler yediğini belirten Cem Muhammet, evde gününü yatarak geçirdiğini, teyzesi ve kuzeninin çöp atmama takıntısı olması nedeniyle de evin çöp ev haline geldiğini belirtti. Cem Muhammet, teyzesinin ara sıra kendisine vurduğunu ve bazen de tek ayak üzerinde kendisini bekleterek ceza verdiğini de söyledi.

İddianamede, Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

Kamuran Pınar Acar, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ve gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşma, eksik evrakın tamamlanması için mayıs ayına ertelenirken, mahkeme heyeti, teyze Kamuran Pınar Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kamuran Pınar Acar ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı. Antalya'da bulunan anne Yasemin Acar ise duruşmaya gelmezken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuğun devlet korumasında ve sağlık durumunun iyi olduğu, Bakanlığın davanın takipçisi olduğu belirtildi. - BURSA