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Yayla Yolu Kazası: Tır Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole yuvarlandı. Sürücü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak yaşamını yitirdi. Bölgede son bir yıl içinde çok sayıda kaza meydana geldiği belirtiliyor.

Yayla yolu yine can aldı: Tır şarampole yuvarlandı, araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çekirdek yüklü tır, Erzurum-Artvin karayoluna inerken viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Azerbaycan plakalı tırın sürücüsünün kimliği ve yaşı henüz belirlenemedi. Kazada tır, şarampole yuvarlanarak ters döndü ve içerisindeki yük çevreye yayıldı.

Bu bölgede meydana gelen trafik kazaları son bir yıl içinde onlarca can aldı veya birçok sürücünün yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için acilen bu noktaya bir tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Yetkililere, trafik güvenliği açısından bölgedeki yol şartlarını gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

Yayla Yolu Kazası: Tır Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - 3.Sayfa
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