Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası duygusal paylaşım: Kime türkü söyleyeceğim?

Sanatçı Yavuz Bingöl, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından "Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim" paylaşımında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder, günlerdir yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Hastane yaptığı açıklama ile Önder'in ölüm nedenini çoklu orman yetmezliği olarak açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

YAVUZ BİNGÖL'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Önder'in vefat haberi sevenlerini yasa boğarken; yakın dostu sanatçı Yavuz Bingöl'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Bingöl paylaşımında "3 kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşadı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını. Kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamış, barışa ömrünü vermişti. Sırrı ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi.

Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahde vefası yüksek. Kısacası insandı. Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Can Dostum. Ben kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.