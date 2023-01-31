Yaşlı kadının boğazını maket bıçağı ile kesip öldüren şahsa müebbet hapis cezası

Afyonkarahisar'da hırsızlık için girdikleri evde 58 yaşındaki Hacer Evlice'nin maket bıçağı ile boğazını kesen Fatih Arısoy müebbet hapis cezasına çarptırıldı, gözcülük yapan Emre K. ise 7 yıl hapis cezası alarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bayat ilçesinde geçtiğimiz yıl 25 Ocak 2022 tarihinde, Hacer Evlice'yi maket bıçağı ile öldüren 2 sanığın, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti ilk olarak Hacer Evlice'yi hırsızlık için girdiği evde maket bıçağı ile boğazını keserek öldüren Fatih Arısoy'a kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bazı hafifletici nedenlerden dolayı bunu kasten adam öldürmek suçundan müebbet, yağma suçundan da 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GÖZCÜLÜK EDEN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Fatih Arısoy'a gözcülük eden Emre K.'nin ise yargılanmasında mahkeme heyeti her ne kadar da olay sırasında cinayet işlense de şahsın hırsızlık maksatlı orada bulunarak gözcülük etmesi nedeniyle yağma suçundan 7 yıl hapis cezasına karar verdi. Emre K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Duruşmanın ardından canice katledilen Hacer Evlice'nin avukatı tarafından kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurulacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A.(32), Emre K.ve Muhammet Ç.isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 25 Ocak akşamı saat 17.30'da gerçekleştiğini itiraf ettiler. Şüphelilerden Fatih A.'nın su isteme bahanesi ile kadının tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice'nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından Fatih A.'nın evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi. Olayda Emre K.'nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.'nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi olayı öncesi hırsızlık için plan aşamasında bulunduğu, ancak olay yerinde olmadığı öğrenildi.