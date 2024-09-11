Yaşlı kadın, tarlada çalıştığı sırada 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı

Hindistan'ın Manipal şehrinde 65 yaşındaki bir kadın, tarlada kayıp düşerek 60 cm uzunluğundaki paslı metal çubuğa saplandı. Tomografi görüntüleri, çubuğun kadının kalçasından girip karnına kadar ilerlediğini gösterdi.

Olay, karanlık ve yağmurlu bir sabah, kadın ineklerini otlatmaya çıktığında gerçekleşti. Kadın, "İneğim birden huzursuzlandı ve beni çekmeye başladı. Dengeyi kaybettim ve çubuklardan birinin üzerine düştüm. Her şey bir anda oldu," diye anlattı.

Mucizevi bir şekilde, paslı ve gübreyle kaplı çubuk hiçbir hayati organa zarar vermedi. Kadın, komşusu tarafından hastaneye götürüldü ve daha sonra uzman bir merkeze nakledildi. Burada Kasturba Tıp Fakültesi'nden doktorlar tarafından muayene edildi.

Acil ameliyatta doktorlar, çubuğu dikkatlice çıkardılar. Operasyon iki saat sürdü. Ameliyat sonrası kadına antibiyotik ve fizyoterapi uygulandı. Tetanos aşısı yapıldı ve 10 gün sonra taburcu edildi.

Doktorlar, vakanın nadir olduğunu belirtti: "Nesne rektumu delip doğrudan retroperitona girdiği için, tüm ana iç organlar ve damar yapıları zarar görmedi. Bu, saplanma vakalarında çok nadir görülen bir durum."

Üç ay sonraki kontrolde kadının tamamen iyileştiği görüldü. 65 yaşındaki kadın, "Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Tüm doktorlara ve hemşirelere minnettarım," dedi.